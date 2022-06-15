Новую Skoda Fabia превратили в полноприводный ралли-кар

Компания Skoda представила раллийный хэтчбек Fabia RS Rally2. Он построен на базе серийной Fabia четвертого поколения, но технически имеет с ней мало общего. Автомобиль оснащен турбомотором 1.6, полным приводом с межколесными дифференциалами, а также каркасом безопасности, на которой ушли 35,8 метра труб из хромомолибденовой стали. Благодаря оптимизации аэродинамики, Fabia RS Rally2 может создавать в два раза больше прижимного усилия, чем было у предшественника.

Фото: © Skoda © Skoda

Хэтчбек Skoda Fabia RS Rally2 лишь внешне похож на «гражданскую» модель, хотя технически имеет с ней мало общего. В основе ралли-кара лежит шасси серийной Fabia. Здесь стоят более жесткие стойки MacPherson, удлиненные амортизаторы со сниженным внутренним трением, да и вообще изменена вся кинематика подвески. Каркас безопасности сварен из 35,8 метра хромомолибденовых труб, а панели дверей сделаны из композитного «сэндвича» с пятью слоями углеволокна и одним кевлара, между которыми находится вспененный энергопоглощающий материал.

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Внешне от товарной Fabia раллийная машина отличается расширенными передними и задними крыльями, дополнительными воздухозаборниками — в том числе на крыше, — а также удлиненным спойлером с торцевыми пластинами и закрылком Гёрни. Новый обвес дает двухкратную прибавку к прижиму по сравнению с предшественником, улучшает управляемость и повышает стабильность при прохождении поворотов на высокой скорости. Цвет кузова Hyper Green — это отсылка к моделям Octavia vRS и Enyaq Coupe iV vRS.

Skoda

Skoda Fabia RS Rally2 получила два комплекта тормозов под асфальтовые и гравийные гонки. Они отличаются размерами дисков (355/300 мм и 300/300 мм) и сочетаются только с колесами определенного размера. В первом случае идут 18-дюймовые, во втором — 15. Топливный бак хэтчбека имеет объем 82,5 литра и прикрыт карбон-кевларовым кожухом. К слову, в сезоне FIA World Rally Championship 2022 года все участники будут заправляться экологически безопасным бензином, полученным из смеси органических отходов и синтетического топлива.

Также специально для Fabia RS Rally2 отделение Skoda Motorsport разработало новый турбомотор 1.6 на базе серийного 2.0 TFSI семейства EA888. Его отдача — 289 сил и 430 Нм момента. В трансмиссии ралли-кара используется пятиступенчатая «секвенталка» с гидравлическими актуаторами, механическим сцеплением для старта и укороченными передаточными числами. На обеих осях стоят межколесные дифференциалы с блокировками, плюс есть разделительная муфта, срабатывающая от «ручника». Из динамических характеристик Fabia RS Rally2 известная только максимальная скорость — 200 километров в час.