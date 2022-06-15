Вырос спрос на усеченный полис каско

Количество запросов на покупку полисов каско только от угона и полной гибели автомобиля с января по май 2022 года увеличилось в пять раз по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агрегатор «Страховка.Ру».

Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости» Максим Богодвид/РИА «Новости»

Так, спрос на приобретение полисов только от угона увеличился на 88%, а на каско с усеченным набором рисков, — на 62%.

Отмечается, что россияне в последнее время стали чаще страховать имеющиеся в собственности автомобили из-за снижения доступности новых авто. При этом тарифы по каско за последние три месяца выросли на 30–50%, поэтому граждане выбирают более дешевые варианты страхования.