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3 часа назад

Новости автомира: в России вырос спрос на каско с усеченным набором рисков

Газета.Ru

Количество запросов на покупку полисов каско только от угона и полной гибели автомобиля с января по май 2022 года увеличилось в пять раз по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агрегатор «Страховка.Ру».

Вырос спрос на усеченный полис каско
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

Так, спрос на приобретение полисов только от угона увеличился на 88%, а на каско с усеченным набором рисков, — на 62%.

Отмечается, что россияне в последнее время стали чаще страховать имеющиеся в собственности автомобили из-за снижения доступности новых авто. При этом тарифы по каско за последние три месяца выросли на 30–50%, поэтому граждане выбирают более дешевые варианты страхования.

Стоимость усеченного полиса каско обычно составляет не более 30% от цены полной страховки.

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