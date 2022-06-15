Злостные нарушители ПДД могут остаться без машин

Раньше Верховный суд был против такой меры, потому что автомобиль может принадлежать другому человеку, но сейчас депутаты смогли найти компромисс. Однако эксперты опасаются коррупционного решения таких вопросов.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов, согласно которому, если человек трижды за год сел за руль без прав, наступит уголовная ответственность: два года тюрьмы и штраф до 300 тысяч рублей. При этом если водитель пьяный, выехал на встречную полосу или превысил скорость больше чем на 60 километров в час, машину могут конфисковать.
Раньше Верховный суд был против такой меры, потому что автомобиль может принадлежать другому человеку, но сейчас депутаты смогли найти компромисс. Продолжает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:
«Здесь важно, что речь идет об автомобиле, который такому человеку принадлежит, то есть если он сел, например, в каршеринг и совершил это деяние, то у каршеринга машину никто забирать, конечно, не будет. Здесь государство попадает в ту же самую ловушку, в которою попали в Белоруссии, потому что люди, которые оказываются в такой ситуации, оперативно продают автомобиль другому человеку, и все. В Российский Федерации автомобиль переходит от одного собственника к другому в момент подписания договора купли-продажи. Если такой договор купли-продажи был подписан, допустим, за пару дней до того, как человек совершил подобное правонарушение, соответственно, никакой конфискации не будет, но при этом когда точно он был подписан, договор, собственно на дороге уже или действительно пару дней назад, никто никогда установить не сможет. Следовательно, я не уверен, что конфискация в пользу государства принесет государству хоть рубль, а вот коррумпированные сотрудники на дороге смогут предложить опцию за определенную мзду: человеку выдадут распечатанный бланк договора купли-продажи, и если он едет с кем-то, то, может быть, получится этот автомобиль передать кому-то сразу».
В пояснительной записке к законопроекту указано, что в 2020 году суды рассмотрели на 25% больше дел по факту езды без прав, чем в 2019 году. Также каждое девятое ДТП из-за выезда на встречку совершает водитель без прав или лишенный их. Число погибших в таких происшествиях выросло на 15% в 2020 году.
Но ужесточение законодательства не поможет решить проблему, утверждает автоюрист Сергей Радько:
— Что касается встречки, то есть хороший пример действия нового закона, который был принят еще в декабре прошлого года и который преподносился как закон, позволяющий бороться с самыми рьяными нарушителями, самыми отпетыми негодяями и так далее. Так вот за почти без малого полгода действия закона был осужден только один нарушитель. Сильно ли это изменило обстановку на дорогах? Думаю, что нет, полагаю, что и с этим законом будет такая же история. Ну, осудят за год там 10-20 человек, это не такая большая цифра, которая хоть как-то поменяет обстановку на дорогах, тем более что эти нарушения выявляются не камерами, а только при проверке водителя инспектором, а это крайне малый процент, поэтому здесь будет так называемая латентная преступность, скрытая, то есть сколько людей катаются без прав, пьяные, лишенные, не знает никто. Самые резонансные случаи, о которых постоянно говорят и упоминают в этой связи, там в основном-то были как раз люди трезвые и не лишенные права управления, то есть все вот эти блогеры, мажоры и так далее, там редко-редко попадается человек, у которого нет прав, или который их лишен, или у которого их не было никогда, или который был пьян, или попадаются пьяные, но с правами.
— А что может быть с этими конфискованными автомобилями?
— Эти машины будут конфисковываться и продаваться на неких аукционах, хотя понятно, что будут расходиться по «своим», по тем структурам, которые приближены к принимающим решение о конфискации, на них какое-то время наверняка будут разъезжать сотрудники полиции, ГИБДД и так далее.
Эксперты отмечают, что по итогам следующих чтений законопроект могут ужесточить еще сильнее. Думский комитет по госстроительству предложил обсудить введение конфискации автомобиля и в Административный кодекс, а не только в Уголовный, как сейчас.