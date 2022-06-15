Злостные нарушители ПДД могут остаться без машин

— Что касается встречки, то есть хороший пример действия нового закона, который был принят еще в декабре прошлого года и который преподносился как закон, позволяющий бороться с самыми рьяными нарушителями, самыми отпетыми негодяями и так далее. Так вот за почти без малого полгода действия закона был осужден только один нарушитель. Сильно ли это изменило обстановку на дорогах? Думаю, что нет, полагаю, что и с этим законом будет такая же история. Ну, осудят за год там 10-20 человек, это не такая большая цифра, которая хоть как-то поменяет обстановку на дорогах, тем более что эти нарушения выявляются не камерами, а только при проверке водителя инспектором, а это крайне малый процент, поэтому здесь будет так называемая латентная преступность, скрытая, то есть сколько людей катаются без прав, пьяные, лишенные, не знает никто. Самые резонансные случаи, о которых постоянно говорят и упоминают в этой связи, там в основном-то были как раз люди трезвые и не лишенные права управления, то есть все вот эти блогеры, мажоры и так далее, там редко-редко попадается человек, у которого нет прав, или который их лишен, или у которого их не было никогда, или который был пьян, или попадаются пьяные, но с правами.