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1 час назад

Новости автомира: первое фото нового электрокроссовера Chevrolet Blazer EV

Wroom.ru

Концерн General Motors опубликовал первое изображение электрического кроссовера Chevrolet Blazer EV.

GM опубликовал первое фото электрического кроссовера Chevrolet Blazer EV
Фото: Wroom.ruWroom.ru

В Америке, Китае и странах Ближнего Востока уже продаётся кроссовер Chevrolet Blazer, но новая модель не будет иметь с ним ничего общего, кроме названия. «Электричка» имеет совершенно другую конструкцию — машина построена на электромобильной платформе Ultium (на ней же базируется, например, Cadillac Lyriq). Впрочем, никаких технических подробностей о новинке американцы пока не раскрыли.

Обычный Chevrolet Blazer с двигателями внутреннего сгорания выпускается с 2019 года

Дизайн модели Chevrolet Blazer EV получился вполне выразительным: динамичный силуэт, рельефные боковины кузова, оригинальное оформление передка. Завершает образ фирменная эмблема с подсветкой.

Премьера электрокроссовера назначена на июль, продажи в Америке начнутся весной 2023 года. Главным конкурентом нового «Шеви» станет электрический Ford Mustang Mach-E.

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