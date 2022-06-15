GM опубликовал первое фото электрического кроссовера Chevrolet Blazer EV

Концерн General Motors опубликовал первое изображение электрического кроссовера Chevrolet Blazer EV.
В Америке, Китае и странах Ближнего Востока уже продаётся кроссовер Chevrolet Blazer, но новая модель не будет иметь с ним ничего общего, кроме названия. «Электричка» имеет совершенно другую конструкцию — машина построена на электромобильной платформе Ultium (на ней же базируется, например, Cadillac Lyriq). Впрочем, никаких технических подробностей о новинке американцы пока не раскрыли.
Дизайн модели Chevrolet Blazer EV получился вполне выразительным: динамичный силуэт, рельефные боковины кузова, оригинальное оформление передка. Завершает образ фирменная эмблема с подсветкой.
Премьера электрокроссовера назначена на июль, продажи в Америке начнутся весной 2023 года. Главным конкурентом нового «Шеви» станет электрический Ford Mustang Mach-E.