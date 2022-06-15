Dacia может закрыть завод в Румынии

Румынский автоконцерн Dacia составил специальную программу по добровольному увольнению сотрудников, которые работают на мощностях румынских автосборочных линий. Работникам предлагают написать заявление об увольнении по собственному желанию, за что им обещают выплатить 27 400 долларов. В рублях это выходит порядка 1,5 миллиона по актуальному курсу валют.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Производитель Dacia выпускает свои легковые машины параллельно на нескольких площадках, которые расположены в северной части Африки и Европе. Любопытно, что предложение об увольнении действительно только для сотрудников предприятия в Румынии.

Аналитики отметили, что компании целесообразнее выпускать автомобили в Марокко. В связи с этим такие сокращения персонала могут стать причиной для закрытия предприятия в Европе, где трудятся 12 855 человек.

От стажа каждого работника зависит сумма выплаты за решение добровольного увольнения. Минимальная выплата в 3360 долларов или 194 000 рублей положена сотрудникам, отработавшим на заводе не более 2-х лет. Специалистам со стажем от 2-х лет положено 5050 долларов или 292 000 рублей по актуальному курсу валют.