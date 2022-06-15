Одобрен закон об увеличении госпошлин за автотюнинг

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении с 1 января 2023 года госпошлины за тюнинг автомобиля. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: chistoprudov.livejournal.com chistoprudov.livejournal.com

Согласно документу, за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля предусмотрена государственная пошлина в размере 1 тыс. рублей. На сегодняшний день такое разрешение выдается бесплатно.

Кроме того, в документе говорится об увеличении с 800 до 1500 рублей госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии автомобиля после тюнинга требованиям безопасности.