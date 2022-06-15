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1 час назад

Новости автомира: Госдума одобрила закон об увеличении госпошлин за тюнинг автомобиля

Газета.Ruиещё 3

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении с 1 января 2023 года госпошлины за тюнинг автомобиля. Об этом сообщает «РИА Новости».

Одобрен закон об увеличении госпошлин за автотюнинг
Фото: chistoprudov.livejournal.comchistoprudov.livejournal.com

Согласно документу, за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля предусмотрена государственная пошлина в размере 1 тыс. рублей. На сегодняшний день такое разрешение выдается бесплатно.

Кроме того, в документе говорится об увеличении с 800 до 1500 рублей госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии автомобиля после тюнинга требованиям безопасности.

Ранее Госавтоинспекция Москвы рассказала, какие действия должен предпринять владелец автомобиля, чтобы получить разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства (ТС).

Автоновости,ГИБДД,Госдума,
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