Названа реальная стоимость подержанных автомобилей в России

Специалисты сервиса «СберАвто», специализирующегося на покупке и продаже автомобилей онлайн, провели исследование, в ходе которого определили актуальную среднюю стоимость подержанных машин на российском вторичном рынке. В результате сбора данных эксперты подсчитали, во сколько покупателям обойдутся модели популярных марок в зависимости от возраста. В списке оказались автомобили до трех, пяти, семи и десяти лет.

Фото: © Lada © Lada

Средняя рыночная стоимость автомобилей возрастом до трех лет составляет 1,79 миллиона рублей. В данной возрастной категории самым доступным брендом со средней ценой в 870 000 рублей является отечественная Lada. Следом расположились марки Ford, Renault и Hyundai. Медианная стоимость машин этих компаний составляет 1,3, 1,4 и 1,6 миллиона рублей соответственно. Дороже всего покупателям обойдутся трехлетние модели Skoda, Nissan, Chery и Toyota. За автомобили чешского и японского брендов в среднем придется заплатить 1,85 и 1,9 миллиона рублей, в то время как китайские и японские машины оценивают в 2,2 и 3,6 миллиона.

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В возрастном сегменте от трех д пяти лет средняя цена на автомобиль составила 1,3 миллиона рублей. Выгоднее всего обойдется покупка Lada, стоимость моделей которой составляет 750 000 рублей. За отечественным брендом следуют транспортные средства Chery за 950 000 рублей, а также Volkswagen и Ford за 1,1 и 1,2 миллиона. В списке самых дорогих – Nissan и Toyota. Японские автомобили в среднем можно приобрести за 1,6 и 2,5 миллиона рублей.

Подержанные автомобили возрастом от пяти до семи лет в среднем обойдутся в 1,1 миллиона рублей. До миллиона покупателям доступны модели Lada (615 000), Chery (850 000), Hyundai (970 000) и Renault (990 000). Дороже всего специалисты вновь оценили Nissan и Toyota, медианная стоимость которых составляет 1,35 и два миллиона рублей.

В категории от семи до десяти лет самым бюджетным выбором вновь стали Lada и Chery за 400 000 и 560 000 рублей. Следом расположились Renault, Hyundai и Kia. А самыми дорогими марками в данном возрастом диапазоне являются Volkswagen, Nissan и Toyota. При этом стоимость японских моделей начинается от миллиона рублей.