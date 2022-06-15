Рынок подержанных автомобилей в России рухнул на 30 процентов

Эксперты аналитического агентства «Автостат» в рамках подготовки к форуму «Used Cars Forum – 2022» провели исследование, в ходе которого, проанализировав данные АО «Электронный паспорт», выяснили, что в мае 2022 года рынок подержанных автомобилей в России упал на 30 процентов. По сравнению с апрелем этот показатель уменьшился на семь процентов. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок рухнул на 30 процентов.

Фото: motor.ru motor.ru

Чаще всего на вторичном рынке россияне приобретают автомобили марки Lada. За минувший май в стране купили 90 800 отечественных машин с пробегом, а доля компании в сегменте составила 27,8 процента. В топе подержанных иномарок у наших покупателей остаются автомобили Toyota, Hyundai и Kia. В прошлом месяце в России зафиксировали 32 400, 17 500 и 16 100 сделок по легковым моделям этих брендов. При этом продажи самых популярных марок сократились в мае от 16 до 40 процентов.

В списке самых популярных моделей на вторичном рынке безоговорочное лидерство удерживает Lada. В мае россияне купили 8900 Lada-2114 «Самара-2», 8300 «Семерок» и 7700 «Приор». Из иностранных автомобилей покупатели делают выбор в пользу Hyundai Solaris, которых приобрели 6 800 экземпляров. Кроме того, в топе у автомобилистов Ford Focus, Kia Rio, трехдверная Lada Niva, а также Lada-2110, «Гранта» и Toyota Corolla.

С начала 2022 года в России приобрели 1,8 миллиона автомобилей с пробегом, что на 20 процентов меньше аналогичного периода прошлого года.