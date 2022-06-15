Авто ушедшего из РФ Renault будут чинить оригинальными запчастями

В мае компания Renault окончательно покинула российский рынок, и возник вопрос о том, кто будет обслуживать уже проданные автомобили марки. Позже выяснилось, что ремонт, в том числе и гарантийный, возложат на АвтоВАЗ, причем все будет организовано по привычной для автовладельцев схеме — машины будут ремонтировать у оставшихся дилеров Renault. Причем дилеры обещают использовать только оригинальные запчасти, поставки которых налажены через дочернюю компанию АвтоВАЗа, «Lada Имидж».

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Autonews.ru со ссылкой на Ассоциации дилеров Renault в России (АДР) сообщает, что у АвтоВАЗа и Renault есть договоренности о поставках деталей для ремонта проданных в стране автомобилей, и условия гарантии с уходом французской компании из России не поменялись. Что же касается запчастей, то дилеры будут получать их от дочерней компании «Лада Имидж», а та в свою очередь, от Renault.

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Причем обещают возить в страну даже те компоненты, которые находятся под санкционными ограничениями — в числе таковых, например, вся электроника, коробки передач и моторы в сборе. «Они также будут поставляться в Россию, — заверили в АДР. — Возможно, АвтоВАЗу даже будет проще их ввезти, чем Renault. Конечно, логистическая задача будет непроста, но это временные трудности, которые будут решены. До своего ухода Renault активно работала над отладкой поставок запчастей в Россию, что нам только на пользу».

До ухода Renault из России в стране насчитывалось около 150 дилерских центров Renault. Ранее ТАСС со ссылкой на одного из дилеров марки сообщал, что они ожидают череду банкротств и закрытия некоторых салонов, а также обсуждают возможность подачи коллективного иска к французскому автопроизводителю.