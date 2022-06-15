SsangYong представил кроссовер в стиле Jeep

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong, который до сих пор борется с последствиями банкротства и ищет нового покупателя, представил новый кроссовер Torres. Новинка немного больше Korando, но по габаритам уступает только рамному внедорожнику Rexton, который SsangYong производит уже более 20 лет.

Фото: SsangYong SsangYong

Дизайн SsangYong Torrens не получился уникальным, ведь в стилистке просматриваются заимствования от марки Jeep. Особенно это касается передней части кузова, получившей решетку радиатора с шестью вертикальными прорезями, тонкие светодиодные фары, сильные динамичные линии на капоте и большие воздухозаборники.

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В стандарте кроссовер идёт с 17- и 18-дюймовыми дисками, но за дополнительную плату можно получить 19- или даже 20-дюймовые колёса. Опциями также являются боковой вещевой ящик, как у Land Rover Defender, и подножки.

Сзади на двери багажника имеется выступ, напоминающий интегрированный кожух запасного колеса — дань памяти внедорожникам прошлых лет. Светодиодные задние фонари напоминают Ford Explorer

Салон получился современным. Передняя панель оснащена тремя дисплеями: для приборной панели, мультимедийной системы (12,3 дюйма) и управления климат-контролем и другими функциями (8 дюймов).

SsangYong

Четырехспицевое рулевое колесо со скошенной нижней частью имеет множество встроенных кнопок, а на приборной панели, дверях и центральной консоли присутствуют металлические акценты, контрастирующие с кожаной обивкой.

В зависимости от уровня отделки, в оснащение входит амбиентное освещение, шесть динамиков, четыре USB-порта, вентилируемые передние сиденья, семь подушек безопасности и множество систем помощи водителю.

В настоящее время, из технических деталей объявлен только 703-литровый объем багажника, который может увеличиваться до 1662 литров со сложенными задними сиденьями.

О силовом агрегате пока ничего не известно, но местные корейские медиа предполагают, что Torres получит двигатель от Korando. Речь идет о 1,5-литровом турбоагрегате мощностью 168 л.с. и 280 Нм крутящего момента, агрегируемом с 6-ступенчатым автоматом и передним или полным приводом.