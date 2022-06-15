SsangYong представил кроссовер в стиле Jeep

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong, который до сих пор борется с последствиями банкротства и ищет нового покупателя, представил новый кроссовер Torres. Новинка немного больше Korando, но по габаритам уступает только рамному внедорожнику Rexton, который SsangYong производит уже более 20 лет.
Дизайн SsangYong Torrens не получился уникальным, ведь в стилистке просматриваются заимствования от марки Jeep. Особенно это касается передней части кузова, получившей решетку радиатора с шестью вертикальными прорезями, тонкие светодиодные фары, сильные динамичные линии на капоте и большие воздухозаборники.
В стандарте кроссовер идёт с 17- и 18-дюймовыми дисками, но за дополнительную плату можно получить 19- или даже 20-дюймовые колёса. Опциями также являются боковой вещевой ящик, как у Land Rover Defender, и подножки.
Салон получился современным. Передняя панель оснащена тремя дисплеями: для приборной панели, мультимедийной системы (12,3 дюйма) и управления климат-контролем и другими функциями (8 дюймов).
Четырехспицевое рулевое колесо со скошенной нижней частью имеет множество встроенных кнопок, а на приборной панели, дверях и центральной консоли присутствуют металлические акценты, контрастирующие с кожаной обивкой.
В зависимости от уровня отделки, в оснащение входит амбиентное освещение, шесть динамиков, четыре USB-порта, вентилируемые передние сиденья, семь подушек безопасности и множество систем помощи водителю.
В настоящее время, из технических деталей объявлен только 703-литровый объем багажника, который может увеличиваться до 1662 литров со сложенными задними сиденьями.
О силовом агрегате пока ничего не известно, но местные корейские медиа предполагают, что Torres получит двигатель от Korando. Речь идет о 1,5-литровом турбоагрегате мощностью 168 л.с. и 280 Нм крутящего момента, агрегируемом с 6-ступенчатым автоматом и передним или полным приводом.
В настоящее время перспективы появления SsangYong Torres пока неизвестны. Настоящий владелец Mahindra все еще ищет нового покупателя и в случае неудачного поиска для SsangYong вырисовываются не самые лучшие перспективы.