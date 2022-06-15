Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Nissan Terrano попрощался с Россией

Российская Газета

Кроссовер Nissan Terrano, который выпускали на заводе Renault в Москве, покинул Россию.

Nissan Terrano попрощался с Россией
Фото: NissanNissan

Как сообщает Wroom, сейчас в автосалонах по всей стране есть запас в несколько сотен таких машин. Возобновлять производство модели на других площадках не планируется.

Напомним, что вседорожник продавался с двумя моторами на выбор: 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 114 л.с. и 2,0-литровым двигателем, который выдает 143 л.с. Пару агрегатам составляет пяти- либо шестиступенчатая "механика" или "автомат". Привод мог быть как передним, так и полным. По официальному прайс-листу цены на модель начинались от 1 690 000 рублей.

Напомним, завод Nissan в Санкт-Петербурге в марте приостановил работу в связи с перебоями поставок комплектующих. На этом предприятии выпускаются Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. На сегодняшний день численность сотрудников завода составляет около 2000 человек.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Северной столице возобновят производство при полном восстановлении цепочек поставок оборудования и компонентов.

Автоновости,Nissan Qashqai,Nissan Terrano,Renault,Nissan,Hyundai,Toyota,Александр Беглов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители