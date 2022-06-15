Nissan Terrano попрощался с Россией

Кроссовер Nissan Terrano, который выпускали на заводе Renault в Москве, покинул Россию.

Фото: Nissan Nissan

Как сообщает Wroom, сейчас в автосалонах по всей стране есть запас в несколько сотен таких машин. Возобновлять производство модели на других площадках не планируется.

Напомним, что вседорожник продавался с двумя моторами на выбор: 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 114 л.с. и 2,0-литровым двигателем, который выдает 143 л.с. Пару агрегатам составляет пяти- либо шестиступенчатая "механика" или "автомат". Привод мог быть как передним, так и полным. По официальному прайс-листу цены на модель начинались от 1 690 000 рублей.

Напомним, завод Nissan в Санкт-Петербурге в марте приостановил работу в связи с перебоями поставок комплектующих. На этом предприятии выпускаются Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. На сегодняшний день численность сотрудников завода составляет около 2000 человек.