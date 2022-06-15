Ford отзывает почти три млн авто из-за дефекта КПП

Американский концерн Ford объявил об отзыве почти 3 млн автомобилей в США из-за дефекта коробки переключения передач. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственную администрацию контроля безопасности на дорогах.
Под отзыв попадают 2,9 млн автомобилей. Из-за дефекта коробки передач машины не могут переключиться на нужную передачу. Под отзыв попадают модели Ford Escape (2013-2019 выпуска), Ford Fusion (2013 — 2016 годов выпуска), Ford C-Max (2013 — 2018 годов выпуска), Ford Edge (2015 — 2018 годов выпуска), Ford Transit Connect (2013 — 2021 годов выпуска). Ремонт для владельцев проблемных автомобилей будет полностью бесплатным.