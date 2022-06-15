Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Ford отзывает почти 3 млн автомобилей из-за дефекта КПП

Южный автомобиль

Американский концерн Ford объявил об отзыве почти 3 млн автомобилей в США из-за дефекта коробки переключения передач. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственную администрацию контроля безопасности на дорогах.

Ford отзывает почти три млн авто из-за дефекта КПП
Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак© РИА Новости / Игорь Руссак

Под отзыв попадают 2,9 млн автомобилей. Из-за дефекта коробки передач машины не могут переключиться на нужную передачу. Под отзыв попадают модели Ford Escape (2013-2019 выпуска), Ford Fusion (2013 — 2016 годов выпуска), Ford C-Max (2013 — 2018 годов выпуска), Ford Edge (2015 — 2018 годов выпуска), Ford Transit Connect (2013 — 2021 годов выпуска). Ремонт для владельцев проблемных автомобилей будет полностью бесплатным.

Автоновости,Ford Transit Connect,Ford Escape,Ford Fusion,Ford C-Max,Ford Transit,Ford Edge,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители