Audi засудит китайскую автокомпанию из-за названий моделей

Китайская марка Nio, которая выпускает премиальные электромобили, в мае этого года вышла на европейский рынок. Первой страной стала Норвегия, а до конца нынешнего года продажи машин начнутся в Германии, Нидерландах, Швеции и Дании. Однако один европейский автопроизводитель оказался против этого: Audi подала на Nio в суд из-за названия моделей, которые, как посчитала немецкая компания, слишком похожи на ее собственные. Теперь Nio придется либо отстаивать свои права, либо придумать электрокарам новые экспортные имена.

Фото: © Nio © Nio

По данным Handelsblatt, Audi, входящая в концерн Volkswagen, подала на китайского производителя Nio в Мюнхенский суд в связи с предполагаемым нарушением прав на товарный знак. Предметом спора стали названия моделей Nio ES6 и ES8, которые, как читают юристы Audi, созвучны с S6 и S8, что может запутать клиентов. Электрический ES8 уже продается в Норвегии, а в скором времени к нему присоединится и седан ET7, причем к последнему у немецкого автопроизводителя претензий нет. В деле также фигурирует кроссовер ES6, пока представленный только на домашнем китайском рынке.

Ни Audi, ни Nio ситуацию пока не прокомментировали. Можно предположить, что в случае, если немецкая компания докажет свою правоту, Nio придется выбрать для моделей другие названия.

Это не первый подобный спор за последнее время. Например, несколько лет назад GM и Ford не поделили название круиз-контроля: GM обвинил Ford в нарушении прав на товарный знак Cruise — у последнего эта технология носит название BlueCruise.