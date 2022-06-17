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1 час назад

Новости автомира: Audi засудит китайскую автокомпанию из-за названий моделей

Motor.ruиещё 1

Китайская марка Nio, которая выпускает премиальные электромобили, в мае этого года вышла на европейский рынок. Первой страной стала Норвегия, а до конца нынешнего года продажи машин начнутся в Германии, Нидерландах, Швеции и Дании. Однако один европейский автопроизводитель оказался против этого: Audi подала на Nio в суд из-за названия моделей, которые, как посчитала немецкая компания, слишком похожи на ее собственные. Теперь Nio придется либо отстаивать свои права, либо придумать электрокарам новые экспортные имена.

Audi засудит китайскую автокомпанию из-за названий моделей
Фото: © Nio© Nio

По данным Handelsblatt, Audi, входящая в концерн Volkswagen, подала на китайского производителя Nio в Мюнхенский суд в связи с предполагаемым нарушением прав на товарный знак. Предметом спора стали названия моделей Nio ES6 и ES8, которые, как читают юристы Audi, созвучны с S6 и S8, что может запутать клиентов. Электрический ES8 уже продается в Норвегии, а в скором времени к нему присоединится и седан ET7, причем к последнему у немецкого автопроизводителя претензий нет. В деле также фигурирует кроссовер ES6, пока представленный только на домашнем китайском рынке.

Ни Audi, ни Nio ситуацию пока не прокомментировали. Можно предположить, что в случае, если немецкая компания докажет свою правоту, Nio придется выбрать для моделей другие названия.

Это не первый подобный спор за последнее время. Например, несколько лет назад GM и Ford не поделили название круиз-контроля: GM обвинил Ford в нарушении прав на товарный знак Cruise — у последнего эта технология носит название BlueCruise.

Примерно в то же время китайская компания Human Horizons судилась с Renault из-за логотипа бренда Renault Mobilize. По мнению китайцев, он слишком похож на эмблему марки HiPhi — подразделения Human Horizons.

Автоновости,Платные парковки,Renault,Audi,Volkswagen,VolksWagen,Ford,
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