Китайские новинки, которые уже есть или скоро будут в России

Китайские автобренды в последнее время начали выпускать более качественную автомобильную продукцию. Эксперты решили рассказать, какие китайские модели уже появились либо вскоре появятся на отечественном авторынке.

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Haval Dargo. Брутальный «китаец» получил 192-сильный турбомотор. Для четырёх комплектаций предусматривается полноприводная система, как дополнение к базовой переднеприводной. Начальная модификация оснащается светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колёсами, климат-контролем, задней камерой, двумя 10,25-дюймовыми экранами, набором «тёплых» опций, парой электронных ассистентов, а также выбором режимов движения.

Exeed LX. Для этого мини-кросса предусмотрели интересное кузовное оформление, отлично организованный интерьер, всевозможную электронику и ЖК-дисплеи. Мощность 1,5-литровой турбированной «четвёрки» достигает 147 л.с. Она функционирует вместе с бесступенчатым вариатором, переднеприводной системой и независимой подвеской.

Chery Tiggo 8 версии Pro Max. Полноприводный флагман получил богатое и дорогое оснащение. Начиная с базовой модификации, новинка комплектуется 18-дюймовыми колёсами, кожаной отделкой, электрорегулировками кресел и шестью подушками безопасности. Для топовых версий предусмотрена панорамная крыша, вентиляция кресел, беспроводная зарядка, память настроек и широкий комплекс водительских ассистентов. Двухлитровый двигатель генерирует 197 «лошадей». Вместе с ним работает 7РКПП.

Dongfeng DF6. Рамная 5,3-метровая версия представляет собой лицензионную копию японского внедорожника Nissan Navara. Новинку оснастили дизельным 2,5-литровым турбомотором на 136 «лошадей», жёстко подключаемой полноприводной системой и 5 МКПП.