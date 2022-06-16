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1 час назад

Россиянам перечислили новые ограничения для получения водительских прав

Елена Прошина

МВД подготовили законопроект, в котором предусматривается ряд поправок в закон о получении водительских прав. Будут введены новые ограничения, которые уточнят и ужесточат существующие правила. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев агентству «Прайм».

Раскрыты новые ограничения для получения прав на вожденние
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что сейчас любой гражданин без опыта вождения может получить права категории D для управления автобусом. Новый законопроект подразумевает выдачу таких прав только тем гражданам, у которых уже есть опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года.

Соловьев также рассказал, что по новым требованиям водители, ранее наказанные за вождение в пьяном виде или отказавшиеся проходить медицинское освидетельствование, более не смогут сдавать экзамен на права в ГИБДД в течение года после решения суда. Иностранные граждане при этом будут обязаны обменять национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в Российской Федерации. Соловьев пояснил, что для этого необходимо пройти медицинское освидетельствование и другие процедуры, включая экзамен по вождению.

Эксперт подчеркнул, что все эти поправки «продиктованы жизнью» и разработаны на основе многочисленных обращений от граждан РФ. Планируется, что новый законопроект вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Автоновости,Водительские права,Иван Соловьев,ГИБДД,
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