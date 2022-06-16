Раскрыты новые ограничения для получения прав на вожденние

МВД подготовили законопроект, в котором предусматривается ряд поправок в закон о получении водительских прав. Будут введены новые ограничения, которые уточнят и ужесточат существующие правила. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев агентству «Прайм».

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Он напомнил, что сейчас любой гражданин без опыта вождения может получить права категории D для управления автобусом. Новый законопроект подразумевает выдачу таких прав только тем гражданам, у которых уже есть опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года.

Соловьев также рассказал, что по новым требованиям водители, ранее наказанные за вождение в пьяном виде или отказавшиеся проходить медицинское освидетельствование, более не смогут сдавать экзамен на права в ГИБДД в течение года после решения суда. Иностранные граждане при этом будут обязаны обменять национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в Российской Федерации. Соловьев пояснил, что для этого необходимо пройти медицинское освидетельствование и другие процедуры, включая экзамен по вождению.