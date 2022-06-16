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51 минуту назад

Новости автомира: флагманский электромобиль Cadillac будет стоить 200 тысяч долларов

ПроКроссовер.ру

Cadillac поделился новыми тизерами в преддверии премьеры своего нового флагманского автомобиля — полностью электрического седана Celestiq. Судя по всему, модель будет производиться строго по индивидуальным заказам и стартовать в США от 200 000 долларов. Первый концепт дебютирует в конце этого года, но производство начнется не раньше 2023 года.

Флагманский электромобиль Cadillac будет стоить $200 тысяч
Фото: Cadillac Cadillac

Первый тизер фокусируется на колесе и кованой кромке переднего крыла со встроенным в нее светящимся логотипом. Обратите внимание, что вы можете примерно оценить длину капюшона на основе этого изображения. На втором фото показаны тонкие узоры задних фонарей, выполненные в знакомом стиле Cadillac. Третий — крупный план молдинга.

Cadillac
Cadillac

Когда дело доходит до рынка, Cadillac Celestiq может быть оснащен огромным информационно-развлекательным дисплеем, охватывающим всю длину приборной панели, с тремя дополнительными дисплеями для заднего сиденья — по крайней мере, так выглядел первый концепт.

Компания также обещает использовать специальные материалы отделки салона. С технической точки зрения Celestiq будет основан на архитектуре GM Ultium и, таким образом, будет похож на внедорожник Lyriq. Его запас хода оценивается в 650 км, а проводка на борту рассчитана на ток до 350 кВт. Также будет доступно управление задними колесами.

Автоновости,Cadillac,
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