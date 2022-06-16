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1 час назад

Новости автомира: минус один кроссовер. Nissan сокращает модельную линейку в России

Motor.ru

Nissan Terrano, который представляет собой перелицованный Renault Duster первого поколения, производили на московском заводе «Рено Россия». В мае французская компания свернула бизнес в стране и избавилась от активов, в том числе и от столичного предприятия, так что сборка автомобилей там завершилась. Таким образом, россияне лишились не только всей модельной линейки Renault, но и Nissan Terrano.

Nissan сокращает модельную линейку в России
Фото: © Nissan© Nissan

То, что Terrano в обозримом будущем снимут с конвейера, начали обсуждать еще в начале прошлого года, когда Renault запустил производство Duster второго поколения. Однако Nissan не спешил избавляться от некогда популярного кроссовера и номинально он по-прежнему в строю, хотя больше не выпускается. Terrano присутствует в списке доступных моделей на сайте марки и, по данным Wroom, у дилеров по всей стране насчитывается несколько сотен таких машин, но когда этот запас закончится, кроссовер окончательно попрощается с Россией.

Российская линейка Nissan на сегодняшний день состоит из пяти моделей, помимо Terrano это Murano, X-Trail и Qashqai, производство которых организовано на заводе марки в Санкт-Петербурге, а также импортный Pathfinder, который добрался до нашего рынка в середине февраля, но буквально спустя несколько недель поставки новых автомобилей в страну заморозили. Он тоже по-прежнему упоминается на российском сайте марки, хотя фактически Pathfinder больше не возят, и будут ли возить в будущем — большой вопрос, так как его поставляли из США.

Что же касается петербургского завода, то с марта он находится в простое. В российском представительстве Nissan остановку конвейера называли временной, однако сборка до сих пор не возобновилась. Днем ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил журналистам, что производство вновь запустят «при полном восстановлении цепочек поставок», но когда это произойдет, неизвестно.

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