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1 час назад

Новости автомира: на рынок выходит «антикризисная» Lada Granta. Раскрыты официальные цены

Motor.ruиещё 1

АвтоВАЗ объявил о старте продаж упрощенной версии Lada Granta, которая получила название Granta Classic'22. Новинка, прозванная «антикризисной», на данным момент является самым доступным автомобилем на российском рынке: рекомендованные розничные цены стартуют с отметки 678,3 тысячи рублей (без учета скидок). Если сравнивать начальный ценник с обычной Грантой, то Granta Classic'22 дешевле на 103,2 тысячи рублей.

Цена «антикризисной» Lada Granta названа официально
Фото: © Lada© Lada

В пресс-службе указывают начальную стоимость Granta Classic’22 в 658,3 тысячи рублей, однако она учитывает скидку в размере 20 тысяч рублей по трейд-ину или кредитной программе Lada. В отличие от докризисной модели, у такой Гранты нет подушки безопасности, антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил, системы вспомогательного торможения, преднатяжителей ремней безопасности и иммобилайзера. Кроме того, экологический класс версии Classic'22 с восьмиклапанным 90-сильным двигателем понижен с Евро-5 до Евро-2.

При этом «бедной» комплектацию назвать нельзя: такая Granta оснащена электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, обогревом и электроприводом зеркал заднего вида, креплениями для детских сидений ISOFIX, бортовым компьютером, центральным замком и аудиоподготовкой с четырьмя динамиками. Диски — стальные 14-дюймовые с декоративными колпаками, а за доплату можно заказать легкосплавные на 15 дюймов. Кроме того, у такого автомобиля окрашенные в цвет кузова молдинги дверей, ручки и корпуса зеркал, что ранее было доступно только для моделей в более дорогих комплектациях.

В АвтоВАЗе отмечают, что в текущем состоянии автомобильного рынка «антикризисная» Granta будет уникальным предложением не только среди новых легковых автомобилей, но и станет конкурентом для подержанных.

Серийное производство упрощенной версии Granta запустили 8 июня: с конвейера сходят автомобили в кузовах седан, универсал и лифтбек. Позже аналогичная комплектация появится и у Niva Legend, а затем и у Vesta.

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