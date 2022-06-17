Фото дня: салон антикризисной Lada Granta

Паблик Avtograd News в VK опубликовал фотографию салона упрощенной Lada Granta Classic 22. В салоне установлен руль от Priora/Kalina, а на месте надписи Airbag теперь размещена надпись Lada . Также автомобиль лишился магнитолы, упрощенная Lada Granta получила лишь аудиоподготовку с четырьмя динамиками.

С 16 июня АвтоВАЗ объявил стоимость упрощенной Lada Granta, ее цена составляет 678 300 рублей. За версию в кузове лифтбек придется отдать 698 300 рублей, а за универсал — 795 300 рублей. Автомобиль лишился ABS, подушек безопасности, системы Эра-Глонасс, преднатяжителей ремней безопасности, иммобилайзера, а экологический класс двигателя был пониже до Евро-2. Упрощенная Lada Granta оснащается восьмиклапанным двигателем 1,6 мощностью 90 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач.