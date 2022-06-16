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3 часа назад

Новости автомира: армейский Dodge как у маршала Жукова оценили в России в 9,5 миллиона рублей

Motor.ru

На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже раритетного Dodge WC-57 1942 года выпуска. Продавец указывает, что точно на таком же внедорожнике маршал Советского Союза Георгий Жуков принимал Парад Победы в Берлине после окончания войны. Выставленный на продажу экземпляр — это двухосная пассажирская версия, некоторое время он был выставлен в военном музее в Чехии, а затем его привезли в Россию. За машину, которая ни разу не реставрировалась, продавец просит 9,5 миллиона рублей.

Dodge как у маршала Жукова оценили в 9,5 млн рублей
Фото: Motor.ruMotor.ru

80-летний WC-57, который оказался в Тюмени, оснащен 3,8-литровым бензиновым мотором мощностью 92 лошадиные силы, который сочетается с четырехступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. У него есть тент, шанцевый инструмент, лебедка, дополнительная канистра и светомаскировка оптики. Автор объявления отмечает, что внедорожник стоит на учете в ГИБДД и каждый год принимает участие в Параде Победы в Тюмени. Пробег автомобиля составляет 51 тысячу километров.

Motor.ru

Dodge WC выпускался в США в период с 1941 по 1945 годы и поставлялся в том числе в СССР — по ленд-лизу в страну ввезли более 25 тысяч таких машин. Неофициально модель называли «три четверти» за грузоподъемность 750 килограммов.

В прошлом году аналогичную модель, но 1945 года, продавали в Томске за 7,5 миллиона рублей. Тот экземпляр идеально сохранился, тоже участвовал в Парадах Победы и входил в коллекцию военной техники Второй мировой войны.

В этой коллекции были представлены еще четыре армейских внедорожника серии WC, произведенные с 1942 по 1945 годы. Самый дорогой из которых (в кузове WC-63) оценивался в 17 миллионов рублей.

Автоновости,Dodge,Георгий Жуков,ГИБДД,
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