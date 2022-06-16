Силуанов предложил пересадить чиновников на Lada

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников за отечественные автомобили, приведя в пример Lada. Об этом он заявил на ПМЭФ-2022, пишет «Газета.ру».

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По словам Силуанова, сегодня государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить соответствующий спрос. Например, по его мнению, можно пересадить государственных работников на отечественные Lada.

«Кроме существующего бюджетного стимулирования, государство могло бы взять на себя риски бизнеса в части реализации произведенных товаров, «например, по механизму офсетных контрактов». Теоретически можно было бы пересадить чиновников на Lada с отечественными подушками безопасности», - заявил он.