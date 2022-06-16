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13 минут назад

Новости автомира: Силуанов предложил пересадить чиновников на Lada

Елена Прошина

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил пересадить чиновников за отечественные автомобили, приведя в пример Lada. Об этом он заявил на ПМЭФ-2022, пишет «Газета.ру».

Силуанов предложил пересадить чиновников на Lada
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Силуанова, сегодня государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить соответствующий спрос. Например, по его мнению, можно пересадить государственных работников на отечественные Lada.

Самые дорогие машины мира в 2022 году

«Кроме существующего бюджетного стимулирования, государство могло бы взять на себя риски бизнеса в части реализации произведенных товаров, «например, по механизму офсетных контрактов». Теоретически можно было бы пересадить чиновников на Lada с отечественными подушками безопасности», - заявил он.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал главной задачей компании импортозамещение на производстве. Он также подчеркнул, что АвтоВАЗ был и остается флагманом отечественного автопрома.

Автоновости,Lada,Антон Силуанов,Максим Соколов,Автоваз,
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