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2 часа назад

Каждый второй автомобиль на вторичном рынке оказался со скрученным пробегом

Газета.Ru

Около половины представленных на онлайн-агрегаторах подержанных машин имеют признаки скручивания пробега, выяснила газета «Коммерсантъ».

Кругом обман: специалисты посчитали автомобили со скрученным пробегом
Фото: BMWBMW

Так, около 65% автомобилей на вторичном рынке имеют признаки занижения цифр одометра, подсчитали в «Дроме» на основе анализа более 250 тыс. проданных в 2022 году автомобилей. По данным «Авито Автотеки» за период с января по май этого года в среднем доля зафиксированных в отчетах случаев скручивания показателей одометра составила 39,1%.

Предложения и продаже автомобилей, у которых скрутили пробег, преимущественно встречаются в Еврейской АО (73%), Республике Алтай (70,4%) и Хакасии (69%).

Чаще, чем в среднем по стране, занижают пробег в Алтайском крае (68,2%), Иркутской области (67,1%), Туве (66,5%) и Новосибирской области (66,3%). Реже в показания одометра вмешиваются в Москве и Санкт-Петербурге — примерно в 45% случаев.

Ранее стало известно, что Госдума одобрила закон об увеличении госпошлин за тюнинг автомобиля.

Автоновости,Госдума,
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