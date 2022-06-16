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3 часа назад

Новости автомира: названа дата премьеры обновленного Kia Seltos

Российская Газета

"Российская газета" сообщала, что Kia приступила к дорожным тестам обновлённого Seltos. По информации The KCB, дебют кроссовера состоится в следующем месяце.

Названа дата премьеры обновленного Kia Seltos
Фото: www.autopostkorea.comwww.autopostkorea.com

В ходе рестайлинга Kia Seltos получит новые бамперы, двухъярусную конфигурацию передней оптики и фонари с изменённой графикой. В стандартный набор подобных вариантов обновления модели также входят комплекты колёсных дисков и цвета кузова. В салоне ожидается появление полностью цифровой приборной панели, как на новом Kia F3/Forte, обновление мультимедиа и комплекса ассистентов.

Также произойдут изменения в моторной гамме. Kia на некоторых рынках вынужденно откажется от дизелей, но при этом не станет выпускать гибридный Seltos, слухи о котором появлялись в Сети. Причины называются самые разные: от нехватки полупроводников до блокировки решения со стороны Hyundai в связи с опасением конкуренции для Kona.

www.autopostkorea.com

В России для Kia Seltos предлагается двухлитровый "атмосферник", который появится в гамме спецификаций для других рынков. Автомобиль с 2.0 MPI будет доступнее, чем версия с турбированным мотором 1.6 литра.

В мае 2022 года Kia Seltos занял пятое место в списке самых востребованных SUV в России. Цены на кроссовер начинаются от 1 960 000 рублей.

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