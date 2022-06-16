Американские власти подозревают Tesla в жульничестве с автопилотом

На прошлой неделе американское государственное агентство NHTSA объявило, что расширит расследование в отношении компании Tesla. Оно коснётся 830 тысяч машин всех четырёх моделей: у чиновников, отвечающих за безопасность на дорогах, возникли серьёзные вопросы по работе автопилота. Похоже, что он запрограммирован таким образом, чтобы отключаться в сложной дорожной ситуации, когда авария становится неизбежной.

Фото: © Tesla Updates © Tesla Updates

Такое решение было принято после того, как специалисты NHTSA проанализировали ряд аварий с участием электромобилей Tesla, и смогли выделить ряд подозрительных паттернов в действиях автопилота и водителей. Теперь, после предварительных исследований, запущена так называемая процедура «Инженерного анализа» — в практике работы NHTSA это обычно предшествует отзывной кампании.

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Заявляется, что главная цель исследования — «выяснить, в какой мере автопилот Tesla и другие связанные системы способны усугубить влияние человеческого фактора или поведенческие риски, снизив эффективность владения ситуацией со стороны водителя». Иными словами, не мешает ли автопилот водителю в критической ситуации.

Расследование инициировали в прошлом году, после череды очень похожих аварий: Tesla с включённым автопилотом врезалась в участников другого столкновения, когда на месте уже работали экстренные службы. Как удалось выяснить сотрудникам NHTSA, в 16 случаях автопилот отключался менее чем за секунду до удара. Разумеется, это заставало водителя врасплох, и он оказывался не в состоянии что-либо предпринять.

Когда Илон Маск комментирует нашумевшие аварии с участием Теслы, он нередко ссылается на данные «чёрного ящика», показывающие, что в момент аварии автопилот был выключен. Если выяснится, что алгоритмы автопилота таковы, что он игнорирует возникновение аварийной ситуации и отключается непосредственно перед столкновением, то это поставит компанию в очень некрасивое положение.

Впрочем, с юридической точки зрения доказать виновность компании всё равно будет крайне сложно: все тесловские системы автоведения считаются лишь электронными ассистентами водителя, не исключая самую совершенную — Full Self-Driving. Поэтому юридическую ответственность должен нести сам человек за рулём.