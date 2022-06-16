Представлен электрокоссовер Nio ES7

Компания Nio представила новую модель — электрический кроссовер ES7. Он получил двухмоторную силовую установку, адаптивную пневмоподвеску, тормоза Brembo, а также автопилот NAD с 33 датчиками. Медиакомплекс вседорожника поддерживает все современные стандарты связи — в том числе Wi-Fi 6, — плюс оснащён иммерсивной аудиосистемой с 23 динамиками, объёмным звуком Dolby Atmos и профессиональным кодеком Dirac Pro. В продажу Nio ES7 поступит в августе по цене от 468 000 юаней, или 4,1 миллиона рублей.

Фото: Nio Nio

Nio ES7 — первый кроссовер марки, построенный на технологической платформе второго поколения, NT2. Он идёт с пневмоподвеской, адаптивными амортизаторами, способными «читать» полотно до 500 раз в секунду, и четырехпоршневыми суппортами Brembo. Сама тормозная система — электрогидравлическая, на базе модуля Integrated Dynamic Brake (IDB). Кузов ES7 представляет собой микс из обычного алюминия, авиационного сплава 7000 серии и углеродного волокна.

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Управляет всей мехатроникой блок Intelligent Chassis Controller (ICC) — это первое подобное устройство, разработанное в Китае. Режимов движения десять: пять базовых и пять, основанных на сценариях использования. Помимо стандартных Comfort, Eco, Sport, Sport+ и Custom, есть специальные профили для езды по снегу, песку, для мокрой дороги, буксировки прицепа и преодоления сложных участков с максимально задранной подвеской (+50 мм к стандартному дорожному просвету).

Также у ES7 есть доводчики всех дверей, акустическое остекление, панорамная крыша со сдвижной секцией и автопилот Nio Autonomous Driving (NAD). Набор датчиков системы называется Nio Aquila. В него входят лидар (дальность — 500 м), семь 8-мегапиксельных камер (видят машины на расстоянии до 687 м, а пешеходов — до 283), четыре светочувствительные трехмегапиксельные, камера контроля состояния водителя, пять радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых датчиков, GNSS, блок инерциальных измерений и поддержка протокола связи V2X.

Обработкой данных занимается компьютер Adam на четырёх чипах Nvidia Drive Orin общей производительностью 1016 TOPS. Отдельный процессор отвечает за обучение ИИ на основе данных, собранных со всех подключённых к «облаку» автомобилей. Вычислительная платформа может работать даже при отказе одного из основных ядер и поддерживает технологию резервирования электронного оборудования. Иными словами, вышедший из строя компонент автоматически подменяется резервным, без прерывания работы всей системы.

В оснащение ES7 входят передние сиденья с подогревом, вентиляцией, массажем и тремя пневматическими подушками. Задние снабжены подогревом и электрорегулировкой угла наклона спинки. Перед водителем размещена «приборка» на 10,2 дюйма, а в центре — AMOLED-дисплей диагональю 12,8 дюйма. Над ним возвышается «глазастый» NOMI, олицетворяющий голосового помощника.

За мультимедийную составляющую кроссовера отвечает аппаратно-программная платформа Nio Digital System Banyan. Заявлена поддержка 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, UWB, NFC, объёмного звука Dolby Atmos и профессионального аудиокодека Dirac Pro.

Ещё одно новшество — совместимый с AR/VR-очками цифровой кокпит PanoCinema. Он разработан совместно с фирмой Nreal и включает гарнитуру дополненной реальности, которая создаёт 201-дюймовый виртуальный экран на расстоянии шести метров от зрителя.

Также кроссоверу достался «режим кемпинга», в котором электроника поддерживает циркуляцию воздуха и температуру в салоне, снижая энергопотребление, и функция V2L, позволяющая подключать внешние потребители с мощностью до 3,3 киловатта.

Кроссовер представлен в единственной двухмоторной версии с полным приводом. На передней оси стоит электромотор мощностью 245 лошадиных сил, на задней — 408 сил. В сумме они выдают 653 силы и 850 Нм момента. До «сотни» ES7 может разогнаться за 3,9 секунды (только в режиме Sport+), а его максимальная скорость ограничена 200 километрами в час.

Запас хода с батареей Standard Range на 75 киловатт-часов составляет 485 километров по китайскому циклу CLTC, 100-киловаттная Long Range даст 620 километров, а 150-киловаттная Ultralong Range (появится позже) — 850.

ES7 — один из первых пассажирских автомобилей в Китае, сертифицированных под буксировку прицепа. Электрический фаркоп идёт отдельно и позволяет таскать трейлеры массой до двух тонн. Приём заказов на кроссовер уже открыт, но поставки начнутся только в конце августа.