Названа стоимость Lada Granta Classic

«АвтоВАЗ» назвал цену Lada Granta Classic, выпуск которой в упрощенной версии начался в 2022 году.

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Автомобили в версии Classic оснащены 90-сильным 1,6-литровым бензиновым 8-клапанным двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Мотор сертифицирован для работы на бензине АИ-92 и отвечает экостандартам «Евро-2».

Оснащение предполагает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с 4 динамиками, стальные 14-дюймовые колеса с декоративными колпаками. Единственная опция - 15-дюймовые легкосплавные диски.

Granta Classic можно приобрести в кузовах седан (678,3 тыс. руб.), лифтбек (698,3 тыс. руб.) и универсал (705,3 тыс. руб). Новая Lada уже продается.