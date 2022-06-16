Great Wall зарегистрировал в РФ конкурента Land Cruiser с бензиновым V6

В августе 2021 года компания Great Wall представила на местном китайском автосалоне внедорожник Tank 500, дизайн которого теперь запатентован и в Российской Федерации.

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Tank 500 стал первой серийной моделью на новой масштабируемой платформе с продольным расположением двигателя. Система полного привода реализована через электромагнитную муфту подключения передней оси, имеется демультипликатор, блокировки переднего и заднего дифференциалов. Заявленный дорожный просвет - 224 мм, что на 18 мм больше, чем у Haval H9.

Tank 500 оснащается бензиновым битурбированным V6 объёмом 3.0 литра мощностью 354 л.с., 48-вольтным стартер-генератором и 9-ступенчатым "автоматом".

В Китае Tank 500 продаётся за 335-395 тысяч юаней (2,86-3,37 млн рублей по курсу на 16 июня 2022 года).