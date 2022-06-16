Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готов пересесть на «Ладу», если потребуется. Об этом сообщает РИА Новости.

Пересадить российских чиновников на «Лады» ранее предложил глава Минфина Антон Силуанов, выступавший на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Так государство сможет поддержат спрос на продукцию российских производителей, отметил министр.

«Государство может сказать: «Давай производи, значит, подушку безопасности в «Ладе», мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос», - объяснил Силуанов.

Позже журналисты спросили Пескова, готов ли он сменить автомобиль на «Ладу».

«Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему», - заявил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что 16 июня Силуанов примет участие в совещании у Владимира Путина, и «поднимет этот вопрос, если посчитает целесообразным».