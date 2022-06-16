«АвтоВАЗ» допустил выпуск Renault Sandero и Logan под брендом Lada

«АвтоВАЗ» может выпускать модели Sandero и Logan под брендом Lada, сообщил глава компании Максим Соколов агентству РИА «Новости».

Фото: Renault Renault

Возобновление выпуска обеих моделей в России могут наладить по соглашению с брендом Renault, однако сейчас на «АвтоВАЗе» изучают целесообразность этой идеи, отметил Соколов.

В 2021 году российские дилеры Renault реализовали почти 30 тыс. единиц Logan и более 22 тыс. экземпляров Sandero.

Ранее в Минпромторге сообщили, что сборку Renault Duster тоже перенесут на «АвтоВАЗ», и кроссоверы будут выпускать под брендом Lada. Впрочем, до реального выхода модели пройдет минимум два года, и есть большая вероятность, что она и вовсе не встанет на конвейер, рассказали собеседники «Газеты.Ru».