Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
49 минут назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» допустил выпуск Renault Sandero и Logan под брендом Lada

Газета.Ru

«АвтоВАЗ» может выпускать модели Sandero и Logan под брендом Lada, сообщил глава компании Максим Соколов агентству РИА «Новости».

«АвтоВАЗ» допустил выпуск Renault Sandero и Logan под брендом Lada
Фото: RenaultRenault

Возобновление выпуска обеих моделей в России могут наладить по соглашению с брендом Renault, однако сейчас на «АвтоВАЗе» изучают целесообразность этой идеи, отметил Соколов.

В 2021 году российские дилеры Renault реализовали почти 30 тыс. единиц Logan и более 22 тыс. экземпляров Sandero.

Ранее в Минпромторге сообщили, что сборку Renault Duster тоже перенесут на «АвтоВАЗ», и кроссоверы будут выпускать под брендом Lada. Впрочем, до реального выхода модели пройдет минимум два года, и есть большая вероятность, что она и вовсе не встанет на конвейер, рассказали собеседники «Газеты.Ru».

В мае этого года российские активы группы Renault перешли в государственную собственность, а московский завод компании переименовали в «Москвич».

Автоновости,Renault Sandero,Renault Duster,Renault,Lada,Максим Соколов,Минпромторг,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители