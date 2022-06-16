У АвтоВАЗа узнали, когда начнут делать «Жигули»

АвтоВАЗ сейчас не рассматривает возможность возобновлять производство автомобилей под брендом «Жигули», заявил президент компании Максим Соколов.
«На данный момент планов возобновить бренд «Жигули» нет», – сказал он в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.
По соглашению с Renault сможет выпускать Renault Sandero и Logan под брендом Lada, но изучит целесообразность, добавил он.
«Но мы тут внимательно взвешиваем все риски. В том числе риски возможной недопоставки необходимых автокомпонентов для производства этих автомобилей. Перенос производственных мощностей стоит достаточно дорого и потребует серьезных временных ресурсов», – передает РИА «Новости» слова главы компании.
По его словам, нельзя предсказать, как будет идти вся логическая цепочка. Сейчас оцениваются финансовые, юридические и логистические риски, а уже потом будет приниматься решение.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что как чиновник готов ко всему, в том числе и пересесть на автомобиль Lada, если поднимется такой вопрос.