«АвтоВАЗ» раскрыл планы по выпуску Renault Sandero и Logan под брендом Lada

«У нас есть лицензии по соглашению на производство этих автомобилей. Даже на новой платформе, так же как и Renault Duster. Но мы тут внимательно взвешиваем все риски. В том числе риски возможной недопоставки необходимых автокомпонентов для производства этих автомобилей. Перенос производственных мощностей стоит достаточно дорого и потребует серьёзных временных ресурсов», - заявил он, комментируя выпуск Renault Sandero и Logan на «АвтоВАЗе».