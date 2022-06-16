«АвтоВАЗ» раскрыл планы по выпуску Renault Sandero и Logan под брендом Lada

«АвтоВАЗ» по соглашению с Renault сможет выпускать Renault Sandero и Logan под брендом Lada, однако данный вопрос необходимо будет изучить. Об этом сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ президент компании Максим Соколов.
«У нас есть лицензии по соглашению на производство этих автомобилей. Даже на новой платформе, так же как и Renault Duster. Но мы тут внимательно взвешиваем все риски. В том числе риски возможной недопоставки необходимых автокомпонентов для производства этих автомобилей. Перенос производственных мощностей стоит достаточно дорого и потребует серьёзных временных ресурсов», - заявил он, комментируя выпуск Renault Sandero и Logan на «АвтоВАЗе».
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta в версии Classic 2022 модельного года, минимальная цена составляет 658,3 тыс. рублей.
С 6 июня до 4 сентября «АвтоВАЗ» работает в четырехдневном режиме. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи «АвтоВАЗа» в январе-апреле 2022 г. сократились в 2,4 раза. Доля рынка упала на 3 п.п., до 21,1%
АО «АвтоВАЗ» через ООО «Лада Авто Холдинг» принадлежит госкорпорации «Ростех» (32,3%) и ФГУП «НАМИ» (67,7%), контролирующую долю которому в мае передала французская группа Renault с опционом обратного выкупа в течение 6 лет. Пост гендиректора «АвтоВАЗа» после приостановки операций Renault в РФ занял экс-министр транспорта РФ (2012-2018 гг.) Максим Соколов, сменивший на должности Николя Мора.