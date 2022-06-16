Адаптировать Лада Веста к новым условиям пока не получается

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о судьбе обновлённой «Лады Весты NG».

Как сообщает агентство «Прайм», АвтоВАЗ рассчитывает запустить производство обновлённой «Весты» на заводе в Ижевске в начале 2023 года. Руководитель компании не уточнил, планирует ли АвтоВАЗ возобновлять выпуск дорестайлинговой версии модели.

Лада Веста NG

Обновлённая «Лада Веста NG» дебютировала 22 февраля этого года, но начавшийся вскоре конфликт в Украине нарушил график вывода автомобиля на рынок. Сейчас АвтоВАЗ не может делать ни новую, ни старую версию модели из-за нехватки импортных комплектующих — завод в Ижевске простаивает с конца апреля.

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