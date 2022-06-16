Адаптировать Лада Веста к новым условиям пока не получается

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о судьбе обновлённой «Лады Весты NG».
Как сообщает агентство «Прайм», АвтоВАЗ рассчитывает запустить производство обновлённой «Весты» на заводе в Ижевске в начале 2023 года. Руководитель компании не уточнил, планирует ли АвтоВАЗ возобновлять выпуск дорестайлинговой версии модели.
Обновлённая «Лада Веста NG» дебютировала 22 февраля этого года, но начавшийся вскоре конфликт в Украине нарушил график вывода автомобиля на рынок. Сейчас АвтоВАЗ не может делать ни новую, ни старую версию модели из-за нехватки импортных комплектующих — завод в Ижевске простаивает с конца апреля.
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Неделю назад в Тольятти началось производство «Лады Гранты» в упрощённой комплектации, сейчас идёт подготовка к перезапуску «Нивы». А вот «Весту» адаптировать к новым условиям пока не получается.