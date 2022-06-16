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11 минут назад

Новости автомира: выход обновлённой Лада Веста задержится до 2023 года

Wroom.ru

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о судьбе обновлённой «Лады Весты NG».

Адаптировать Лада Веста к новым условиям пока не получается
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Как сообщает агентство «Прайм», АвтоВАЗ рассчитывает запустить производство обновлённой «Весты» на заводе в Ижевске в начале 2023 года. Руководитель компании не уточнил, планирует ли АвтоВАЗ возобновлять выпуск дорестайлинговой версии модели.

Лада Веста NG

Обновлённая «Лада Веста NG» дебютировала 22 февраля этого года, но начавшийся вскоре конфликт в Украине нарушил график вывода автомобиля на рынок. Сейчас АвтоВАЗ не может делать ни новую, ни старую версию модели из-за нехватки импортных комплектующих — завод в Ижевске простаивает с конца апреля.

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Неделю назад в Тольятти началось производство «Лады Гранты» в упрощённой комплектации, сейчас идёт подготовка к перезапуску «Нивы». А вот «Весту» адаптировать к новым условиям пока не получается.

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