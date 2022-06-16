«АвтоВАЗ» назвал сроки возобновления выпуска Niva

Производство автомобилей Niva Legend и Niva Travel «АвтоВАЗ» возобновит соответственно в июле и августе этого года. Такие сроки в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал президент компании Максим Соколов, передает ТАСС.

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Ранее «АвтоВАЗ» возобновил выпуск упрощенной версии Lada Granta. Таким образом, сообщил Соколов, до конца лета автозавод будет выпускать уже три модели. Конкретных планов по поводу дальнейшего расширения производства он не привел.

По словам главы предприятия, работа над расширением модельного ряда ведется круглые сутки, но многое зависит от санкционного режима и возможности быстрой локализации компонентов. Соколов выразил уверенность в том, что отечественные специалисты справятся с этой задачей, однако только в среднесрочной перспективе.

Стоимость Lada Granta Classic 2022 года начинается от 658 300 рублей с учетом выгоды в 20 тысяч рублей по программам trade-in и Lada Finance. Автомобиль не будет оснащен подушкой безопасности, АБС, тревожной кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС, а его экологический класс снизится.

После начала российской спецоперации на Украине 24 февраля компания осталась без иностранных комплектующих и с апреля фактически находится в режиме простоя. Полноценно производство удалось запустить только на пять дней, так как найти способ доставить в страну необходимые детали не удалось.