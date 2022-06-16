Марка Polestar анонсировала сразу три новые модели

Шведская компания Polestar показала на тизере три новинки — седан и два кроссовера. Первой свет увидит самая крупная модель — флагманский вседорожник под индексом 3, дебют которого запланирован на октябрь нынешнего года. Следом, уже в 2023 году, состоится премьера купеобразного кроссовера Polestar 4, который на тизере скрыт под покрывалом. А в 2024 году будет налажена сборка Polestar 5, прототип которого покажут уже в конце июня на на Фестивале скорости в Гудвуде.

Фото: © Polestar © Polestar

Polestar 3 — большой кроссовер с обтекаемым силуэтом, который в начале июня компания показала на первом тизере. Модель получила спойлер над задним стеклом, дверные ручки, спрятанные в кузов и вентиляционные отверстия в бампере. Сборку автомобиля наладят в США и Китае, а оснащать будут двумя электромоторами и крупным аккумулятором, который обеспечит до 600 километров хода без подзарядки.

Кросс-купе Polestar 4 также получит единую полосу фонарей и, судя по изображению, необычно оформленный задний бампер. Другие особенности не дает рассмотреть покрывало.

Наконец, Polestar 5 получит схожую с Polestar 3 форму остекления, угловатую корму по мотивам концепта Precept и массивный бампер. У седана те же спрятанные ручки, как у Polestar 3, однако зеркала заднего вида у всех моделей традиционные — в отличие от камер, примененных на Precept.