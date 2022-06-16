Новую платформу АвтоВАЗ может разработать за 3-4 года

"Разработка платформ - это дело не быстрое, хотелось бы сделать это завтра или послезавтра, но на это уйдут годы. Мы предполагаем, что даже имея определенные наработки, базирующиеся на платформе Lada Vesta, нам потребуется не менее 3-4 лет, чтобы в полном объеме запустить производство высоколокализованных автомобилей на платформе Lada и самое главное - создать автокластер производителей автокомпонентов", - цитирует Соколова ТАСС.