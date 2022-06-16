Новую платформу АвтоВАЗ может разработать за 3-4 года

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, что компания планирует разработать новую платформу автомобилей в течение трех- четырех лет.
"Разработка платформ - это дело не быстрое, хотелось бы сделать это завтра или послезавтра, но на это уйдут годы. Мы предполагаем, что даже имея определенные наработки, базирующиеся на платформе Lada Vesta, нам потребуется не менее 3-4 лет, чтобы в полном объеме запустить производство высоколокализованных автомобилей на платформе Lada и самое главное - создать автокластер производителей автокомпонентов", - цитирует Соколова ТАСС.
При этом он отметил, что всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АвтоВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы.
Он также добавил, что компания планирует в среднесрочной перспективе возобновить производство автомобилей Lada Vesta и Largus.
"Задача на среднесрочную перспективу - максимально расширить модельный ряд, выпускаемый нашим заводом, в первую очередь добавив туда такие модели, как Lada Vesta [….], Largus. Возможно еще какие-то модели, которые мы сможем локализовать в ближайший период", - сказал он.
Напомним, сегодня объявил стоимость упрощенной Lada Granta. Автомобиль, который на российском рынке называется Classic 2022, оценили в 658 300 рублей (с учетом выгоды в размере 20 тысяч рублей по схеме трейд-ин или при использовании кредитной программы Lada Finance).