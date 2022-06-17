Hyundai обновила свой самый компактный кроссовер

В Индии состоялась премьера рестайлингового Venue, самого компактного и доступного кроссовера в линейке Hyundai. Модель преобразилась в стиле «старших» моделей Tucson и Palisade, что пошло ей только на пользу: при своих скромных габаритах кроссовер выглядит брутально и современно. При этом ценник по-прежнему весьма скромный — за обновленный Venue просят от 753 тысяч рупий, что в пересчете на рубли составляет чуть больше полумиллиона.

Фото: Hyundai Hyundai

Рестайлинговый Venue можно отличить от дореформенного по радиаторной решеткой с трехмерным рисунком и узкой передней оптикой в том же немного футуристичном дизайне. Изменились и бамперы, а на корме появилась светящаяся линия, соединяющая фонари. Иначе выглядит пятая дверь, но остальные кузовные панели остались прежними. Салон стал богаче — для топовых комплектаций предусмотрена полностью цифровая панель приборов и новая мультимедийная система с увеличенным экраном, голосовым управлением и обновлением «по воздуху». Также изменился дизайн руля.

Дорестайлинговый Hyundai Venue

Обновленный Hyundai Venue

В техническом плане все осталось по-прежнему. Версия для индийского рынка комплектуется бензиновыми моторами — наддувным объемом 1,0 литра и атмосферным на 1,2 литра. Отдача первого составляет 120 лошадиных сил и 175 Нм крутящего момента, а второго — 83 силы и 90 Нм момента. Есть и двигатель на тяжелом топливе, это 1,5-литровый турбодизель мощностью 100 лошадиных сил. Коробок передач четыре: стандартная пятиступенчатая «механика», механическая коробка с шестью передачами, «механика» iMT (Intelligent Manual Transmission) без физической связи с педалью сцепления и семиступенчатый преселективный робот. Привод только передний.

Позже появится и спортивная Venue N Line, которой прочат 1,0-литровый бензиновый турбомотор на 118 лошадиных сил в паре с автоматической коробкой передач либо преселективным «роботом».

Цены выросли, но незначительно. Если прежний кроссовер можно было купить за 699 тысяч рупий, то обновленный вариант продают по цене от 753 тысяч рупий. Кроссовер для индийского рынка будут производить на местном заводе Hyundai, а через некоторое время дебютирует глобальный Venue, который собирают на предприятии в южнокорейском Ульсане.