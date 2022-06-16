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1 час назад

Новости автомира: Глава «АвтоВАЗа» откликнулся на предложение Силуанова

Алиса Селезнёва

Идея пересадить чиновников на автомобили Lada – отличная, «АвтоВАЗ» готов ее реализовать «за пару лет». Об этом заявил телеканалу РБК президент компании Максим Соколов.

Глава «АвтоВАЗа» откликнулся на предложение Силуанова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пересадить чиновников на российские автомобили предложил в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минфина Антон Силуанов. По словам министра, таким образом государство сможет поддержать спрос на продукцию российских производителей и помочь их развитию.

«Отличная идея, «АвтоВАЗ» готов ее реализовать. (…) Пару лет мы будем ударно работать и готовы оснастить весь чиновничий аппарат России отечественными автомобилями марки Lada», - заявил Соколов на форуме ПМЭФ-2022.

При этом он отметил, что для того, чтобы обеспечить российскими машинами около 2,5 млн человек, работающих в российском госсекторе, «заводу придется потрудиться», так как в прошлом году было выпущено чуть больше 430 тыс. автомобилей.

«В нашей стратегии [предусмотрено] увеличение возможности выпуска до 800 тыс. автомобилей в год и, может быть, даже более. (…) Все течет, все изменяется», — констатировал Соколов.

По словам главы «АвтоВАЗа», сам он ездит на автомобиле Lada.

«Автоваз» раскрыл стоимость новой упрощённой Lada Granta Classic

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении производства автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. 8 июня с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Минимальная цена машины составляет 658,3 тыс. рублей.

С 6 июня до 4 сентября «АвтоВАЗ» работает в четырехдневном режиме. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи российского автопроизводителя в январе-апреле текущего года сократились в 2,4 раза. Доля рынка упала на 3 п.п., до 21,1%.

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