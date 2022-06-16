Российский губернатор согласился пересесть на Lada при одном условии

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что готов ездить на российском автомобиле Lada, если тот будет заводиться в 50-градусный мороз. Об этом он заявил ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Я с удовольствием попробую. (…) Мы живем в арктических условиях, температуры у нас доходят до минус 50, поэтому надо проверить, будет ли «Лада» заводиться при минус 50. Если будет, значит, пересяду», - заметил Бездудный.

Сегодня глава Минфина Антон Силуанов в ходе своего выступления на ПМЭФ предложил пересадить чиновников на российские автомобили. По словам министра, это поможет поддержать спрос на продукцию российских производителей и помочь их развитию.