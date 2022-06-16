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1 час назад

Новости автомира: Глава НАО согласился пересесть на Lada при одном условии

Алиса Селезнёва

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что готов ездить на российском автомобиле Lada, если тот будет заводиться в 50-градусный мороз. Об этом он заявил ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский губернатор согласился пересесть на Lada при одном условии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я с удовольствием попробую. (…) Мы живем в арктических условиях, температуры у нас доходят до минус 50, поэтому надо проверить, будет ли «Лада» заводиться при минус 50. Если будет, значит, пересяду», - заметил Бездудный.

Сегодня глава Минфина Антон Силуанов в ходе своего выступления на ПМЭФ предложил пересадить чиновников на российские автомобили. По словам министра, это поможет поддержать спрос на продукцию российских производителей и помочь их развитию.

Песков заявил о готовности пересесть на «Ладу»

В свою очередь глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал это предложение прекрасной идеей и заверил, что ее можно реализовать за «пару лет». Комментируя предложение Силуанова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «как госслужащий готов ко всему». Он также добавил, что 16 июня Силуанов примет участие в совещании у главы государства и «поднимет этот вопрос, если посчитает целесообразным».

Автоновости,Lada,Антон Силуанов,Максим Соколов,Дмитрий Песков,Автоваз,
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