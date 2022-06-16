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46 минут назад

«АвтоВАЗ» планирует создать новую платформу автомобилей в ближайшие годы

РИА "ФедералПресс"

В планы «Автоваза» на ближайшие три-четыре года входит создание новой платформы автомобилей. Об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ-2022 заявил президент компании Максим Соколов.

«АвтоВАЗ» планирует создать новую платформу автомобилей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В долгосрочном плане наша задача – создать новую, современную, полностью российскую платформу автомобиля, обеспечить ее глубокую локализацию: и с точки зрения радиоэлектронного оборудования, и АКПП, двигателей, и других элементов», – сказал Соколов.

По его словам, для запуска автомобилей на платформе Lada компании потребуется по меньшей мере три-четыре года. Для поиска новых технологических решений «Автоваз» планирует направить 1 млрд рублей на проведение на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, сказал Соколов в интервью ТАСС.

Говоря о планах по выпуску «Автовазом» конкретных моделей, Соколов сообщил, что в июле компания возобновит производство внедорожника Niva Legend, а в августе – Niva Travel. Также планируется, что в «в среднесрочной перспективе» завод начнет выпускать Lada Vesta и Largus, сообщил президент «Автоваза», не уточнив сроки.

В июне «Автоваз», чье заявление цитировал «Телеканал 360», сообщил, о возобновлении выпуска Lada Granta после долгого перерыва.

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