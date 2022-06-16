Mercedes-Benz и Volkswagen поддержали полный отказ от ДВС

Представители Volkswagen и Mercedes-Benz заявили, что озвученная недавно Европарламентом запланированная программа, касающаяся отказа от двигателей внутреннего сгорания на новых транспортных средствах с 2035-го года, является достижимой.

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Руководство Mercedes-Benz заявило о готовности полного перехода к электротяге на 5 лет раньше. Представители немецкого автобренда Volkswagen, отметили что переход современного мирового автопрома к производству электрокаров является неотвратимым. В компании заявили, что это является единственным экологически, технологически, а также экономически разумным способом оперативной замены классических двигателей внутреннего сгорания.

В компании Mercedes заявили, что марка запланировала полный переход на электрические транспортные средства уже в 2030 году, непосредственно на территориях, где позволяют рыночные условия.

По заявлению Эккарта фон Кладена, являющегося главой департамента по внешним связям фирмы, решение Европейского Союза заставить автобренды отказаться от двигателей внутреннего сгорания, возлагает на руководство стран ответственность в вопросе создания необходимой соответствующей эффективной инфраструктуры.

Как известно, раньше ряд прочих автопроизводителей также заявляли о том, что планируют к 2035 году отказаться от комплектации новых транспортных средств ДВС. Власти Европейского Союза рассчитывают на оформление запрета в виде введения требований, касающихся нулевого объёма вредных выбросов.