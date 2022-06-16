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40 минут назад

В России поддержат спрос на автомобили

Lenta.ruиещё 5

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили. Его слова приводит РИА Новости.

В России поддержат спрос на автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Была поставлена задача президентом обновить стратегию развития автопрома за 2 месяца, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки, в том числе на ближайшую трехлетку», — заявил министр.

По словам главы Минпромторга, в первую очередь выделят 10,2 миллиарда рублей на возобновление по автокредитованию, 4,9 миллиарда — на льготный лизинг, 2,6 миллиарда — на скидки по электрическому транспорту, и 3,3 миллиарда рублей выделят на газомоторную технику.

«Это в первую очередь важно и для физических лиц, в части доступности кредитов, и для малого и среднего бизнеса, имея в виду лизинг техники на газомоторном топливе», — сказал Мантуров.

Ранее депутат, член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник заявил, что пока в России не восстановится отечественный и западный автопром, необходимо снижать пошлину на ввозимые частными лицами подержанные автомобили.

Автоновости,Андрей Колесник,Денис Мантуров,Минпромторг,Госдума,
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