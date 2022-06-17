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1 час назад

В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах

ТК «Звезда»

В России подготовили новые правила езды на электросамокатах. В частности, предполагается, что ограничат максимальную скорость езды. На данный момент уже все готово к рассмотрению изменений, остались лишь формальные сложности.

В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Правилах дорожного движения сделан очень большой пакет изменений. Минтранс вместе с нами разработал соответствующее постановление правительства. Но есть определённые сложности в его продвижении, чисто формальные», - сообщил РИА Новости заместитель главы ГИБДД России Олег Понарьин.

Отметим, что в обществе уже давно говорят о необходимости более жесткого регулирования езды на электросамокатах. Причина тому - участившиеся дорожно-транспортные происшествия с данным видом транспорта. Зачастую водители электросамокатов ездят с огромной скоростью, не обращая внимание на других участников дорожного движения.

По данным ГИБДД, только в прошлом году с участием самокатов, моноколес, гироскутеров и прочих средств индивидуальной мобильности произошло 672 аварии. Погибли 20 человек.

Автоновости,Минтранс РФ,ГИБДД,
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