В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах

В России подготовили новые правила езды на электросамокатах. В частности, предполагается, что ограничат максимальную скорость езды. На данный момент уже все готово к рассмотрению изменений, остались лишь формальные сложности.

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«В Правилах дорожного движения сделан очень большой пакет изменений. Минтранс вместе с нами разработал соответствующее постановление правительства. Но есть определённые сложности в его продвижении, чисто формальные», - сообщил РИА Новости заместитель главы ГИБДД России Олег Понарьин.

Отметим, что в обществе уже давно говорят о необходимости более жесткого регулирования езды на электросамокатах. Причина тому - участившиеся дорожно-транспортные происшествия с данным видом транспорта. Зачастую водители электросамокатов ездят с огромной скоростью, не обращая внимание на других участников дорожного движения.