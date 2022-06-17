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1 час назад

Новости автомира: В ГИБДД предупредили россиян о новых правилах для получения прав

Ura.Ru

В этом году ГИБДД планирует подготовить пакет изменений для получения водительских прав. Об этом заявил замначальника ГИБДД Олег Понарьин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

В ГИБДД предупредили россиян о новых правилах для получения прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть», — сказал Понарьин, передает РИА «Новости».

16 июня в Санкт-Петербурге на площадке XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) состоялась панельная дискуссия «Клуба губернаторов» «Регионы — локомотивы новых возможностей». Организаторами мероприятия выступили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Фонд Росконгресс. Представители регионов делились друг с другом различными успешными решениями в условиях санкций. По их мнению, введенные ограничения против России являются лишь стимулом для развития отдельных отраслей экономики регионов.

Автоновости,ГИБДД,
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