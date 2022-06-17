В ГИБДД предупредили россиян о новых правилах для получения прав

«Ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть», — сказал Понарьин, передает РИА «Новости».