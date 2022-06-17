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58 минут назад

Новости автомира: Россиян ждут изменения в правилах получения прав

Елена Прошина

ГИБДД России готовит новый пакет изменений для получения водительских прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника ведомства Олега Понарьина.

Россиян ждут изменения в правилах получения прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление он сделал в рамках Петербургского международного форума. По его словам, итогового документа пока нет. Ожидается, что он будет готов в текущем году.

Понарьин отметил, что ряд предложенных ГИБДД изменений обсуждается с профессиональным сообществом.

«Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится», - подчеркнул замначальника.

Как сообщалось ранее, в России хотят ужесточить требования для получения водительских прав. В частности, иностранцев хотят обязать обменивать национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в РФ.

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Автоновости,ГИБДД,
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