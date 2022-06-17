Москвичам пообещали восьмибалльные пробки

В пятницу, 17 июня, ЦОДД пообещали пробки вечером до 8 баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.
В вечерний час пик для поездок по городу ведомство рекомендует пользоваться общественным транспортом.
Ранее водители рассказали, что их больше всего раздражает на дороге. Сильнее всего автолюбителей нервирует намеренный объезд пробки по свободной полосе и последующее встраивание в поток.