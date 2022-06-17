Москвичам пообещали восьмибалльные пробки

В пятницу, 17 июня, ЦОДД пообещали пробки вечером до 8 баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

В вечерний час пик для поездок по городу ведомство рекомендует пользоваться общественным транспортом.