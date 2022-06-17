Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: в России снизилось число угонов и краж автомобилей

Газета.Ru

Число краж автомобилей и автоугонов снизилось в первые месяцы 2022 года в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику МВД РФ.

В России снизилось число угонов и краж автомобилей
Фото: DepositphotosDepositphotos

Так, с января по апрель 2022 года в России было зарегистрировано 2 380 преступлений, связанных с кражами транспортных средств, что на 21% меньше, чем за такой же период прошлого года. Лидируют в рейтинге по угоняемости машин Московская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская области, а также Санкт-Петербург.

Число преступлений, связанных с неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения стало меньше на 9,7%. В первые месяцы 2022 года было зафиксировано порядка 3,71 тыс. таких случаев. Наименее благоприятная статистика в Краснодарском, Красноярском, Алтайском краях, Москве и Московской, Челябинской областях.

В МВД подчеркнули, что количество краж автомобилей снижается несколько лет подряд и в 2022 году эта тенденция продолжится.

Ранее страховщики предупреждали, что число автоугонов может увеличится на фоне проблем с поставками запчастей. По прогнозам участников рынка машины будут похищать на разбор.

В феврале в страховой компании «Согласие» рассказали, что средняя сумма возмещения за угнанный легковой автомобиль в 2021 году составила 1,9 млн руб.

Автоновости,МВД России,Коммерсант,СК "Согласие",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители