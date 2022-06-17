В России снизилось число угонов и краж автомобилей

Число краж автомобилей и автоугонов снизилось в первые месяцы 2022 года в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистику МВД РФ.

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Так, с января по апрель 2022 года в России было зарегистрировано 2 380 преступлений, связанных с кражами транспортных средств, что на 21% меньше, чем за такой же период прошлого года. Лидируют в рейтинге по угоняемости машин Московская, Ленинградская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская области, а также Санкт-Петербург.

Число преступлений, связанных с неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения стало меньше на 9,7%. В первые месяцы 2022 года было зафиксировано порядка 3,71 тыс. таких случаев. Наименее благоприятная статистика в Краснодарском, Красноярском, Алтайском краях, Москве и Московской, Челябинской областях.

В МВД подчеркнули, что количество краж автомобилей снижается несколько лет подряд и в 2022 году эта тенденция продолжится.

Ранее страховщики предупреждали, что число автоугонов может увеличится на фоне проблем с поставками запчастей. По прогнозам участников рынка машины будут похищать на разбор.