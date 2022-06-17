ОСАГО снижают срок: водителям предложили страховаться на месяц

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает возможность страхования автомобиля по ОСАГО на месяц. Сейчас срок страховки - год. За некоторыми исключениями. Как считает группа депутатов - авторов проекта, такое существующее положение ущемляет права автовладельцев и заставляет их платить за автогражданку слишком большие деньги.

Фото: РГ / Александр Корольков РГ / Александр Корольков

Согласно законопроекту срок обязательного страхования по автогражданке может составлять не целый год, а от одного месяца до одного года.

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Впрочем, и сейчас есть исключения, позволяющие выйти за временные рамки, установленные действующими правилами. Страховку можно заключить на срок временного пребывания автомобиля в России, но не менее пяти дней. Это если у иностранца нет возможности купить "Зеленую карту". Второй вариант - если автовладелец купил машину и ему ее надо перегнать в свой регион, чтобы там поставить на учет в ГИБДД. На этот случай оформляется полис с максимальным сроком на 20 дней.

В третьем случае полис оформляется на год, но в нем ставится четкий срок использования автомобиля. Например, в течение трех, четырех или 6 месяцев в году. При этом такое ограничение существенно снижает стоимость полиса. Например, для полиса с ограничением в три месяца коэффициент будет 0,5. То есть стоимость полиса снизится в два раза.

Однако группа депутатов посчитала такую градацию несправедливой. По их мнению, бывают ситуации, когда полис ОСАГО нужен на более короткий срок, например, для поездки или перегона машины в другой город.

В этом случае водитель должен заключить договор ОСАГО на один год, а затем его расторгнуть. В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тысяч.

В 2021 году в России был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО в 39 субъектах РФ, в том числе в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае. По разным оценкам, количество автомобилистов, которые выезжают на дорогу без полисов ОСАГО либо приобретают фальшивые документы, рискуя быть привлеченным к административной ответственности либо стать виновником ДТП, составляет 3-4 миллиона человек.

Однако, по мнению страховщиков, такие аргументы не выдерживают критики. По всей видимости, депутаты считают, что если владелец застрахует машину на один месяц, то стоимость страховки ему будет рассчитана по формуле: годовая стоимость страховки, деленная на 12. Но это не так. В течение года автовладелец либо использует машину, либо - нет. Все это входит в расчет стоимости полиса. Именно по этой причине полисы ОСАГО с ограничением периода использования стоят дешевле. Но дешевле - не в расчете на количество месяцев использования, а на риск.

Таким образом, полис ОСАГО на год, который стоит, скажем, 6 тысяч рублей, не будет стоить 500 рублей в месяц. Такая страховка будет стоить 1000, а то и 1,5 тысячи рублей. То есть автовладельцам при таком подходе точно не удастся сэкономить.

Кроме того, вовсе не понятен пассаж в пояснительной записке, касающийся перегона автомобиля в другой регион. Если автомобиль продан, то договор купли-продажи можно составить в том регионе, в котором эта продажа производилась.

Более того, в течение 10 дней у нового автовладельца есть возможность не приобретать ОСАГО. Это только его желание.