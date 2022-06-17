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49 минут назад

Новости автомира: Volkswagen уведомил дилеров о длительной приостановке производства в РФ

Южный автомобиль

В ближайшее время концерн Volkswagen не планирует возобновлять производство автомобилей в России. Об этом сообщается в письме руководителя марки «Фольксваген легковые автомобили» Михаила Арндта, разосланного российским дилерам. Об этом сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль».

VW уведомил дилеров о длительной приостановке производства в РФ
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

Это означает, что заводы Volkswagen еще долгое время не будут выпускать автомобили. Также ранее появилась информация о том, что работникам завода Volkswagen в Нижнем Новгороде предложено уволиться добровольно с выплатой нескольких окладов. Также простаивает предприятие Volkswagen в Калуге. Сейчас на время простоя рабочие получают 2/3 от заработной платы. Заводы Volkswagen в России были приостановлены с 3 марта 2022 года.

Автоновости,Volkswagen,VolksWagen,
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