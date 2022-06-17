Президент АвтоВАЗа спрогнозировал двукратный спад авторынка России

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов поделился прогнозом касательно российского авторынка в 2022 году. По его мнению, которое совпадает с позицией Минпромторга, по сравнению с минувшим годом продажи новых автомобилей в стране сократятся в два и больше раза — на 50-55 процентов. Общее количество реализованных машин по итогам 2022 года вряд ли превысит 750 тысяч, сказал Соколов в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

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По итогам прошлого года российский авторынок вышел в плюс — впервые с 2018-го. Продажи составили 1 666 780 единиц, что на 4,3 процента больше результата «пандемийного» 2020 года. Причем результат 2021 года мог быть еще выше, если бы не проблемы с поставками электронных компонентов, которые оказались в дефиците по всему миру.

В нынешнем году на спросе сказываются санкции, массовый уход брендов, повышение цен и обострившийся дефицит комплектующих. Президент Владимир Путин поручил адаптировать стратегию развития автопрома к новым реалиям до 1 сентября: отрасль должна получить независимость в ключевых моментах и обеспечить рынок качественными и доступными машинами.

Что касается АвтоВАЗа, то в июне автогигант наконец вышел из длительного простоя. Пока с конвейера сходит только один автомобиль — это «антикризисная» Lada Granta с двигателем пониженного до «Евро-2» класса, лишенная подушки безопасности, ABS и других систем. Она оказалась на 103,2 тысячи рублей дешевле стандартной Granta и предлагается по цене от 658,3 тысячи рублей.