Mercedes показал самую внедорожную версию «Гелика»

Опубликованы первые официальные фото и видеографии нового Mercedes-AMG G63 4x4², который сочетает в себе портальные оси и огромный дорожный просвет с мощностью двигателя V8 с двойным турбонаддувом. Mercedes утверждает, что это «последний в своем роде автомобиль», вероятно, имея в виду версию с ДВС.

Фото: Mercedes Mercedes

Предсказуемо, G63 4×4² стал наиболее внедорожной версией в семействе нового G-класса. Он получил независимую подвеску и фирменные портальные мосты. Клиренс, правда, немного сбавили по сравнению с предыдущим поколением, но он все равно огромен – 351 мм. Этого достаточно, чтобы форсировать броды глубиной до 91 см и въезжать на 45-градусные подъемы.

Mercedes

Внедорожник дополнили широкими крыльями, массивными 22-дюймовыми колесами, обутыми в цепкие шины, светодиодами на крыше, и окрасили в особый зелёный цвет кузова с множеством акцентов из углеродного волокна, включая полноразмерную крышку запаски.

Забравшись в салон, вы найдете еще больше карбона, амбиентное освещение, цифровое зеркало заднего вида, спортивные сиденья и рулевое колесо, обтянутое кожей.

Mercedes

Как и стандартный Mercedes-AMG G63, его внедорожная версия оснащается 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Это значительный прирост по сравнению с моделью предыдущего поколения, которая выдавала 416 лошадиных сил и 610 Нм.

Он потребляет в среднем 20,1 л/100 км. Конечно же, сохранены и понижающая передача, и блокировка дифференциалов.

Презентация Mercedes-AMG G63 4×4² состоится в ближайшее время, а продажи стартуют до конца года. Уже известно, что G-класс с портальными осями подорожает и будет стоить не менее 250 тысяч евро.